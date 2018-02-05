В Бобруйске на мосту через Березину ограничили движение большегрузов

5 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске на потенциально аварийном мосту через реку Березина в районе ОАО "ФанДОК" ограничили движение большегрузов. Соответствующее предписание сделал Белорусский дорожный научно-исследовательский институт, сообщили корреспонденту БЕЛТА на Бобруйском дорожно-эксплуатационном предприятии.

На мосту установили знаки "Ограничение максимальной массы". Верхний весовой предел с одной стороны - 25 т, со стороны Могилева - 15 т.

Планируется, что "фандоковский" мост детально обследуют в марте. "Результаты мониторинга определят стратегию и тактику дальнейших действий по ремонту данного объекта", - сказали специалисты.

Этот мост в Бобруйске коробчато-тоннельный. То есть такой же, как автомобильный мост через Припять в Житковичском районе, соединяющий районный центр с Туровом. В начале декабря его закрыли для движения - треснула плита перекрытия, и дорожное полотно по всей ширине просело почти на полметра. На реке установили наплавной понтонный мост. После этого проверили еще четыре моста. Их конструкцию признали неудачной и решили ограничить нагрузку.

Мост в районе "ФанДОКа" начали строить в конце 1980-х годов как продолжение Георгиевского проспекта. Строили его с перерывами и открыли 3 сентября 2001 года.-0-