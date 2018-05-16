В Бобруйском районе перезахоронили останки красноармейца

16 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйском районе сегодня перезахоронили останки красноармейца 73-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии Леонтия Ковалева, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского райисполкома.

Церемония состоялась на гражданском кладбище деревни Барановичи-3 Горбацевичского сельсовета. В митинге-реквиеме и перезахоронении приняли участие представители районной исполнительной власти, военного комиссариата, церкви, родственники погибшего красноармейца, молодежь, местные жители. Память о защитнике Отечества почтили минутой молчания и оружейным салютом. К могиле солдата были возложены венки и цветы.

Останки Леонтия Ковалева, уроженца деревни Бибковщина Бобруйского района, были обнаружены 17 августа 2017 года российскими поисковиками сводного отряда Иркутской области и Новгородской областной общественной организации "Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И.Орлова" возле деревни Муравьево Старорусского района Новгородской области. Установить личность защитника Отечества помог сохранившийся медальон.

Согласно боевым донесениям Леонтий Ковалев был убит в 1941 году и не вынесен с поля боя в районе населенного пункта Поддорье-Холм. На самом деле солдат в своем последнем сражении выжил, но попал в лагерь военнопленных №150, где и погиб в 1944-м.-0-