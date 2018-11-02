В больницах Гомельской области введено в штат пять "нянь вместо мам"

2 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Проект "Няня вместо мамы" развивается в Гомельской области, рассказала корреспонденту БЕЛТА специалист региональной организации Белорусского общества Красного Креста Елена Тимошенко.

Благотворительный проект организации Белорусского общества Красного Креста стартовал в регионе в сентябре 2016 года. Тогда в Гомельской областной детской клинической больнице работала одна няня. Сегодня особые специалисты по заботе о детях есть в штатных расписаниях четырех учреждений здравоохранения - в Гомеле, Речице, Жлобине и Мозыре.

Няни ухаживают за маленькими пациентами, оставшимися без попечения родителей и находящимися на лечении в стационарных учреждениях. Рабочий день специалистов начинается в 8.30, заканчивается в 18.00. На это время пять дней в неделю они становятся для детей родителями, друзьями и воспитателями.

"Задача мамы-няни заключается в том, чтобы скрасить пребывание детишек в больнице, поддержать их в сложный момент, поговорить с ними, поиграть, пожалеть, да и просто обнять", - рассказала Елена Тимошенко. Этого порой достаточно, чтобы дети могли почувствовать себя лучше. Когда ребенку спокойно и уютно, он быстрее идет на поправку. Эффект отмечают и медики, поэтому проект будет развиваться дальше.-0-