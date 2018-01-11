В Бресте двум бывшим десантникам вручили медали "За отвагу"

11 января, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Сегодня в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялось чествование гвардии рядовых запаса Дмитрия Страчука и Евгения Жарского, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники церемонии

Валентина и Евгений Жарские рядом с Андреем Равковым

Андрей Равков вручает цветы матери Дмитрия Страчука - Наталье Страчук

Во время церемонии

На плацу воинского подразделения под боевыми знаменами выстроился весь личный состав бригады, а также курсанты Военной академии, суворовцы, кадеты. В присутствии сослуживцев, родных и близких воинов-десантников министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков вручил Дмитрию Страчуку и Евгению Жарскому медали "За отвагу". К государственным наградам они были представлены указом главы государства от 18 декабря 2017 года за личные мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.

Андрей Равков вручает награду Дмитрию Страчуку

Андрей Равков вручает награду Евгению Жарскому

Беларусь - одна из немногих бывших республик Советского Союза, которая строит свой суверенитет без столкновений и военных конфликтов, не участвуя в каких-либо боевых действиях, это большое достижение страны, в том числе Вооруженных Сил, отметил министр обороны. "Однако и в мирное время, выполняя учебно-боевые задачи, военнослужащие совершают подвиги. И рядовые, которые при десантировании выручили друг друга, проявив высочайшие качества военнослужащих в сложнейшей драматической ситуации, получают сегодня свои заслуженные награды", - сказал Андрей Равков. Он тепло поблагодарил родных солдат за то, что вырастили достойных сыновей, настоящих защитников Родины.

Евгений Жарский и Дмитрий Страчук

Евгений Жарский и Дмитрий Страчук

Принявший участие в торжественном мероприятии председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук отметил, что брестская земля всегда была символом патриотизма. Он пожелал всему личному составу бригады успехов в боевой подготовке. "Любая боевая подготовка сопряжена с рисками. Будьте осторожны и преданы военному делу", - напутствовал военнослужащих мэр. Он пообещал при этом, что власти города будет и впредь оказывать всяческое содействие армии.

Дмитрий Страчук

Евгений Жарский

Командующий силами специальных операций ВС генерал-майор Вадим Денисенко признался журналистам, что испытывает чувство гордости за профессионализм своих бывших подчиненных. "Они знали, как поступать. И ни один не бросил другого - вот что самое главное. Оба они сделали все для того, чтобы приземлиться и не разбиться. Родителям нужно сказать "спасибо" и тем командирам, кто готовил их к этому прыжку. У них в тот день это уже был, наверное, четвертый прыжок за две недели. Но специально все нештатные ситуации накануне были отработаны, и это дало свой результат", - подчеркнул командующий.

Как сообщалось, 5 апреля в Шумилинском районе Витебской области при выполнении учебно-боевых задач в ходе тактического учения при десантировании из самолета Ил-76МД военнослужащий десантно-штурмовой роты 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии рядовой Дмитрий Страчук спас жизнь своему товарищу гвардии рядовому Евгению Жарскому. На высоте около 80 м в результате резкого порыва ветра произошло схождение парашютистов. У рядового Евгения Жарского погас купол. Дмитрий Страчук в сложившейся нештатной ситуации зафиксировал руками погасший основной купол парашюта товарища, и они благополучно приземлились.-0-

Фото Екатерины Гараевой