В Бресте на гребном канале оборудуют воркаут-площадку

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на гребном канале установят больше тренажеров и оборудуют воркаут-площадку, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Брестского областного центра олимпийского резерва (ЦОР) по гребле Павел Денисюк.

Первая площадка с уличным спортинвентарем появилась на территории комплекса в июле. По соседству с сектором для метаний под крытым навесом были установлены шесть тренажеров: "лыжник", жим ногами и от груди, тяга сверху, "маятник" и "скороход". Пользоваться оборудованием можно бесплатно. "Люди занимаются здесь с утра до вечера: взрослые, пожилые, дети. Мы увидели, что инициатива пользуется спросом у населения, решили увеличить количество уличного спортивного оборудования", - отметил Павел Денисюк.

Ожидается, что до конца текущего года или в начале следующего будет установлена еще одна площадка с тренажерами, рассчитанная на другие группы мышц. Этот комплекс расположится по соседству с уже существующим. Между ними предлагается оборудовать воркаут-площадку с разноуровневыми брусьями и перекладинами. Ее планируется обустроить не раньше следующей весны. Оборудование будет закуплено и установлено за счет собственных средств ЦОРа. Павел Денисюк добавил, что эта идея заинтересовала другие спортивные учреждения областного центра.

На брестском гребном канале созданы большие возможности для занятий спортом. В распоряжении приверженцев здорового образа жизни бассейн и тренажерные залы. На специальной трассе желающие могут совершать пробежки, кататься на велосипедах, лыжероллерах, роликовых коньках. Среди пожилых людей пользуется спросом скандинавская ходьба. Брестчане начали развивать новое направление - туристическое катание на байдарках.-0-