В Бресте открылся хоспис

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня открыли городскую больницу паллиативной помощи - хоспис, передает корреспондент БЕЛТА.

Новое социально значимое медицинское учреждение создано на базе бывшего детского сада. Реконструкция здания с элементами нового строительства началась в 2014 году. Объект был включен в программу подготовки Бреста к 1000-летию, что способствовало скорейшему завершению работ. Всего на строительство хосписа из городского бюджета было выделено Br2,5 млн. В том числе закуплено оборудование почти на Br180 тыс.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук поблагодарил всех причастных к созданию новой городской больницы, пожелал терпения и сострадания коллективу. "Вы высочайшую духовную миссию здесь исполняете. Паллиативная медицина - направление очень сложное, требует большого человеческого сострадательного компонента. Очень важно сделать комфортным сложный период в жизни человека. Это наша общая задача. И на будущее городской исполнительный комитет в своих действиях также будет всегда придавать значение именно такой социальной составляющей в функционировании города", - подчеркнул мэр.

Хоспис рассчитан на З5 коек и предназначен для оказания медицинской помощи пациентам, имеющим тяжелое неизлечимое заболевание в терминальной стадии развития. Здание оборудовано просторными палатами для больных и комфортными комнатами для персонала. На каждую палату предусмотрен душ, санитарный узел, имеется холодильник и телевизор. По словам главного врача медицинского учреждения Василия Кистеня, при необходимости мощность больницы может быть увеличена до 40 коек. Также здесь будет функционировать дневной стационар на 8 мест. Медицинский персонал состоит из 69 человек. Эти специалисты будут работать не только с пациентами, но и с их родственниками. Планируется, что на базе учреждения будет организован центр паллиативной помощи онкологическим больным Бреста и Брестского района.

"Это второй хоспис в республике с правом юридического лица. Такой есть только в Минске. В других регионах в основном функционируют отделения паллиативной помощи, которые размещаются при городских или областных больницах. Надеюсь, что наш коллектив будет достойно выполнять возложенные на него задачи", - сказал главврач. Он отметил, что уже в ближайшие дни городской хоспис начнет принимать пациентов.

В открытии городской больницы паллиативной помощи приняли участие заместитель председателя облисполкома Олег Величко, руководители управления здравоохранения, медицинских учреждений города.-0-

Фото Вадима Якубёнка и "Вечернего Бреста"