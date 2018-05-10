В Бресте повторно обследуют деревья в местах массового скопления людей

10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте повторно обследуют деревьях в местах массового скопления людей. Такое поручение сегодня сделал заместитель председателя горисполкома Николай Якубовский во время оперативного заседания городской комиссии по ЧС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт мэрии.

Брест во второй половине дня 9 мая накрыл грозовой фронт. Ливень сопровождался сильным ветром. В результате в парке культуры и отдыха отломавшаяся ветка упала на торговую палатку и пешеходную дорожку, получила травмы девочка 2007 года рождения. Она госпитализирована в реанимационное отделение областной больницы. Следственный комитет выясняет причины происшествия.

В брестском парке упавшая ветка травмировала школьницу Спасателям 9 мая в 17.12 поступило сообщение, что в парке культуры и отдыха на палатку для торговли и пешеходную дорожку упала ветка дерева. В результате пострадала ученица одной из брестских школ 2007 года рождения.

По словам Николая Якубовского, произошедший случай - трагедия, которую никто не мог предугадать. "Накануне были приняты все необходимые меры по недопущению чрезвычайных ситуаций: проведен мониторинг потенциально опасных деревьев, через СМИ жители были предупреждены о стремительно надвигающемся грозовом фронте со шквалистым ветром. В результате разгула стихии спасателям поступило пять сообщений о падении деревьев", - отметили в горисполкоме.

По предварительным данным, все деревья, которые упали 9 мая, были здоровыми. Комиссией принято решение в течение десяти дней провести повторное обследование всех деревьев в местах массового скопления людей. В том числе такая работа будет проведена на территории учреждений образования, культуры, здравоохранения, на улицах и во дворах. Потенциально опасные деревья будут удалены. Кроме того, администрации парка культуры и отдыха поручено проводить дополнительный мониторинг зеленых зон перед проведением массовых мероприятий.-0-