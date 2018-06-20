В Бресте предотвращено неэффективное расходование Br1 млн на реконструкции объекта

20 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УБЭП предотвратили неэффективное расходование Br1 млн бюджетных средств на реконструкции объекта в Бресте, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Проектом одного из объектов к тысячелетию города были предусмотрены закупка и монтаж большого перечня дорогостоящего оборудования - механики, звуковой и световой техники. При этом субпроектировщик внес в разделы проекта параметры и наименование конкретного оборудования, производителем которого является одна из российских фирм. Сотрудники милиции усомнились в законности и обоснованности данной закупки, о чем проинформировали заказчика.

Была создана экспертная комиссия, которая не допустила включение в техническое задание заведомо усложненных технических решений и требований, искусственно ограничивающих участников закупок. В результате при проведении процедуры государственной закупки в конкурсе приняли участие производители оборудования, чем была обеспечена добросовестная конкуренция. Это позволило сэкономить Br1 млн бюджетных средств.-0-