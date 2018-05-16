В Бресте реализуют проект "В названии улиц - история города"

16 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Музей истории Бреста к тысячелетию областного центра, празднование которого состоится в 2019 году, реализует проект "В названии улиц - история города", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор учреждения культуры Светлана Томчук.

Музей принял участие в конкурсе проектов, объявленном местным благотворительным фондом "Брест. 1000 лет". Из 20 заявок члены организационного комитета выбрали тройку победителей. В том числе эксперты оценили предложение музейщиков установить таблички или пюпитры со старыми названиями и историей городских улиц с середины XIX века до настоящего времени.

На первоначальном этапе специальные обозначения появятся на пяти центральных улицах - Советской, Гоголя, Мицкевича, К. Маркса и проспекте Машерова. "Указав исторические названия, мы хотим показать наиболее значительные этапы истории Бреста в контексте истории Беларуси. Известный факт, что со сменой власти в первую очередь менялось название улиц. По их старым названиям можно проследить путь, который прошел наш город в разные периоды", - отметила Светлана Томчук.

В частности, многократно переименовывалась главная пешеходная улица Бреста - Советская. На стыке XIX и ХХ веков она была поделена на Миллионную и Полицейскую, в польский период была названа в честь Ежи Домбровского. В 1939 году, после воссоединения Западной и Восточной Беларуси, улица стала Советской. В годы Великой Отечественной войны - Тараса Шевченко, а затем Генералштрассе. После освобождения города в 1944 году Советская вернула свое нынешнее название.

Подобные перипетии коснулись расположенных по соседству улиц Гоголя, Мицкевича, К. Маркса и проспекта Машерова. Их прежние названия будут указаны на табличках на русском языке. Здесь же предлагается разместить QR-коды. При наведении на них экрана мобильного телефона будут открываться страницы с лаконичной исторической справкой. "Жителям Бреста проект поможет более глубоко узнать историю родного города. Надеемся, что заинтересуются и туристы", - сказала директор музея. Она добавила, что этот проект долгосрочный. В перспективе подобные таблички могут появиться на других улицах областного центра.-0-