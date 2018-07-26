В Бресте встретили 50-тысячного туриста

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На первом экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста сегодня состоялось чествование 50-тысячного туриста из числа прибывших в областной центр с начала года, передает корреспондент БЕЛТА.

Юбилейным туристом стал житель польской Бяла-Подляски Тадуеш Конашук. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук поприветствовал иностранного гостя, вручил ему памятные сувениры с символикой города.

Тадеуш Конашук приехал в Беларусь с деловым визитом. Польский бизнесмен намерен заключить договор о сотрудничестве с одной из брестских фирм. "В последний раз был в Бресте 25 лет назад, - рассказал он. - Надо уделить время не только делам, но и посмотреть город. Возможно, скоро вернусь с семьей, чтобы посмотреть и другие города Беларуси. Люблю вашу страну, потому что здесь спокойно, много зелени, вокруг чистота. Думаю, у вас можно хорошо отдохнуть".

Всего с начала текущего года Брест посетили 50 тыс. туристов, в том числе более 7 тыс. из них прибыли по безвизовому режиму. "Наплыв туристов вызвал приближающийся День города. Найти свободные места в гостиницах Бреста практически невозможно. Кстати, в преддверии тысячелетия города многие приезжают посмотреть, как он выглядит сейчас, чтобы сравнить, каким станет через год", - отметила заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.

В среднем иностранные гости останавливаются в Бресте на 4-5 дней. Они предпочитают провести время в мемориальной комплексе "Брестская крепость-герой", растет популярность обзорных экскурсий по городу. Многих привлекает событийный туризм. "Мы стараемся наполнять программу новыми мероприятиями. Например, у нас 28 июля впервые пройдет фестиваль пляжных видов спорта. Приятно, что на него заявились восемь иностранных команд. Приедут волейболисты из Украины, теннисисты из Германии, команды по петанку из России и Польши", - добавила Олеся Округ.-0-