В Бресте встретили первых безвизовых туристов

1 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня встретили первых безвизовых туристов, прибывших утренним поездом из Тересполя, передает корреспондент БЕЛТА.

Семья Юфимук из польской Бяла-Подляски стала первой группой туристов, воспользовавшихся правом безвизового въезда в Брест по указу №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". На железнодорожном вокзале Брест-Центральный гостей встречали представители местных органов власти, туроператора, средств массовой информации. Заместитель председателя горисполкома Сергей Жуков тепло приветствовал первых безвизовых туристов и вручив им красочный альбом о достопримечательностях Бреста. Он выразил надежду, что пребывание в городе будет приятным, и они обязательно захотят сюда вернуться вновь.

"Нам очень приятно такое внимание. Так нас еще никто и нигде не встречал", - признались гости. Славомир и Марта Юфимук с семилетним сыном Антонием проведут в городе весь день. Туроператором для них разработан маршрут, предусматривающий пешеходную прогулку, посещение музеев и магазинов, знакомство с национальной кухней. Несмотря на близкое расстояние, а Бяла-Подляска расположена в 30 км от Бреста, семья впервые посещает город в качестве туристов. "Раньше трудно было приезжать. Визу надо было делать, ждать, пока ее сделают, - барьеры были. А теперь так просто - только ваучер, страховка и паспорт нужен, и свободно можно приехать. Это очень хорошо. Мы знаем, что Брест - красивый город. Решили отпраздновать начало нового года здесь", - пояснил глава семейства.

Сергей Жуков отметил, что Брест готов к приему безвизовых гостей. "Брестским горисполкомом сделано все необходимое для реализации указа главы государства, который был подписан в канун Нового 2018 года. Безусловно, основная нагрузка ляжет на туристических операторов. На сегодня в Бресте и области зарегистрировано и действует свыше 100 туроператоров. Пока только 27 из них имеют соответствующую лицензию Министерства спорта и туризма, которая дает им возможность и право работать с туристами по безвизовому въезду. Мы делаем ставку на нашего основного туристического оператора - "Бресттурист", гостиницу "Интурист", где имеется вся необходимая инфраструктура, создано туристическое бюро, транспорт, специалисты со знанием иностранных языков", - сказал зампред горисполкома.

Что касается туристической инфраструктуры, то в Бресте 20 гостиниц, способных принимать до 2 тыс. туристов, только в городе разработано около 20 маршрутов. По итогам 2017 года экспорт туристических услуг в Бресте составил $3,5 млн. С введением безвизового режима городские власти рассчитывают на значительный рывок в этой сфере.-0-