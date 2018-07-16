16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте за сутки выпала декадная норма осадков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией ГУ "Брестоблгидромет" Светлана Жогальская.

"За вчерашний день и сегодняшнюю ночь в Бресте выпало 29 мм осадков, что составляет 116% декадной нормы. На территории областного центра осадки распределились неравномерно: где-то наблюдался интенсивный ливень, в других местах - обычный летний дождь", - прокомментировала ситуацию Светлана Жогальская.

По свидетельству очевидцев, в этот раз досталось не столько центральной части города, сколько окраинам: залило микрорайоны Восток, Ковалево, Юго-Западный. В некоторых местах воды было не то что по колено, а по пояс. Венецию напоминала улица Янки Купалы. На надувной лодке можно было передвигаться по Партизанскому проспекту, в определенных местах улиц Московская, Полоцкая, Родниковая, Столичная, Еловая, Богданчука, Центральная, Суворова и других.

По информации областного управления МЧС, 15 июля с 20.00 до 23.00 на линию 101 поступило более 150 сообщений о подтоплении дождевыми водами частных подворий, подвалов многоквартирных жилых домов, административных зданий и учреждений, участков дорог. Частично было затруднено движение транспорта.

Для ликвидации последствий сильного ливня были задействованы силы и средства МЧС, КУП "ЖРЭУ г. Бреста", "Брестское ДЭП", "Брестское котельное хозяйство" - всего около 20 единиц техники и более 60 человек.

По прогнозам синоптиков, неустойчивый характер погоды в течение недели сохранится.-0-

Прогноз погоды на неделю