В Брестской области 40 населенных пунктов остались без электричества из-за несанкционированных работ

23 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жители 40 населенных пунктов в Ивацевичском и Барановичском районах остались без электричества из-за проведения несанкционированных работ, сообщили БЕЛТА в РУП "Брестэнерго".

Сотрудники ОАО "Белтрубопроводстрой" 22 августа вели работы в непосредственной близости от воздушной линии 220 кВ Ивацевичи - Барановичи. При этом о своих планах предприятие не предупредило "Брестэнерго", не получило необходимое разрешение. В какой-то момент трубоукладчик приблизился на опасное расстояние к проводам, из-за чего произошло короткое замыкание.

В результате отключилась подстанция Ивацевичи, которая в связи с плановыми ремонтными работами питалась по воздушной линии Ивацевичи - Барановичи, а также еще девять трансформаторных подстанций. Было прервано электроснабжение 40 населенных пунктов Брестской области. Энергетики в течение часа устранили неполадки, восстановив подачу электричества в полном объеме.-0-