В Брестской области более 1,9 тыс. участников войны наградят медалями к 100-летию Вооруженных Сил

20 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области боле 1,9 тыс. участников Великой Отечественной войны будут награждены медалями "100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь". Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель областного военного комиссара Юрий Самошук, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестском государственном техническом университете состоялась научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Сталинградской битвы и 100-летию Вооруженный Сил Беларуси. В мероприятии приняли участие учащиеся и студенты, ученые из Бреста, Гомеля, Витебска, Минска. Особыми гостями стали ветераны Петр Колпаков и Анна Воронова, участвовавшие в сражениях за Сталинград. В числе первых в регионе им в торжественной обстановке вручены юбилейные медали "100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь".

"Сталинградская битва стала переломным моментом в войне. Это смертоносное сражение, выжить в котором было большим счастьем. Хотелось бы обратиться к молодежи, чтобы берегли мир, не забывали наши традиции. Это самое главное мое пожелание", - сказал 94-летний Петр Федорович.

Как отметил Юрий Самошук, подобные встречи очень важны в плане военно-патриотического воспитания. "Ветеранов становится все меньше. Недалеко то время, когда историю войны мы будем изучать только по книгам. Пока они живы, нужно пользоваться возможностью услышать о тех событиях из первых уст. Для ветеранов наше внимание - как импульс продолжения жизни", - считает заместитель областного военкома.

Кроме ветеранов Великой Отечественной войны, которых в регионе проживает более 1,9 тыс., юбилейные медали будут вручены ветеранам Вооруженных Сил, гражданам, внесшим наибольший вклад в военно-патриотическое воспитание молодого поколения.-0-

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