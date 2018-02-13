В Брестской области для досрочного голосования откроются 887 избирательных участков

13 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с 13 февраля для досрочного голосования откроются 887 избирательных участков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии по выборам депутатов в местные Советы 28-го созыва.

Всего в регионе образовано 923 участка для голосования. Образованные в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения 36 участков будут открыты в основной день голосования, 18 февраля. Накануне прошла проверка готовности избирательных комиссий и участков к выборам. К началу голосования все готово: завезены бюллетени, выверены списки избирателей. В общей сложности в них включены 984 тыс. 173 избирателя.

На выборах в местные Советы депутатов 28-го созыва в Брестской области необходимо избрать 2 962 депутата и сформировать 220 Советов всех уровней, в том числе 195 - сельских, 16 - районных, 3 - городских городов областного подчинения, 5 - городских городов районного подчинения, а также областной Совет депутатов.

Всего избирательными комиссиями было зарегистрировано 3 254 кандидата. На данный момент известно, что 8 претендентов на мандат депутата областного Совета добровольно сняли свои кандидатуры. Таким образом, на 57 депутатских мест в областной Совет сейчас претендуют 133 кандидата.

На сегодня в избирательных комиссиях всех уровней аккредитовано 3 816 наблюдателей, в том числе 3 020 - в участковых комиссиях. Самое большое представительство у РОО "Белая Русь" и БРСМ - 1 181 и 1 176 наблюдателей соответственно. Федерация профсоюзов Беларуси выдвинула 507 наблюдателей. "Обращает на себя внимание тот факт, что среди наблюдателей практически нет представителей политических партий. По крайней мере, на сегодня. Только Коммунистическая партия Беларуси направила в участковые комиссии 8 наблюдателей и 9 - Республиканская партия труда и справедливости. На предыдущих выборах всегда достаточно значительное количество наблюдателей было именно от политических партий. Сейчас пока мы этого не наблюдаем", - отметил председатель областной избирательной комиссии Александр Коледа.

Он уточнил, что зарегистрироваться в качестве наблюдателей можно будет даже в основной день голосования. "Нам дана рекомендация, что даже если в день выборов придет наблюдатель с соответствующими документами, его допустят к наблюдению. Здесь никто препятствий чинить не будет", - дополнил руководитель облизбиркома.-0-

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