В Брестской области энергоэффективным будет 97% строящегося жилья в этом году

23 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области доля строящегося многоквартирного энергоэффективного жилья в 2018 году составит 97%. Об этом сообщил сегодня на заседании облисполкома председатель комитета по архитектуре и строительству Сергей Лободинский, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году в регионе планируется построить не менее 292,5 тыс. кв.м многоквартирного энергоэффективного жилья класса В. Это составляет 97,3% всего планируемого объема ввода многоквартирных жилых домов. При этом в 2016 году доля энергоэффективного многоквартирного жилья составила 79,1%, в 2017-м - 86,3% при задании 50% и 60%.

"В соответствии с государственной программой к 2020 году все многоквартирные жилые дома должны быть в энергоэффективном исполнении. Поэтому проектным и подрядным организациям области следует обеспечить безусловное доведение заявленных проектных решений до фактических параметров. Речь не только о стеклопакетах и стенах с повышенной теплопроводностью. Это и внедрение энергосберегающих инженерных систем, включая системы с использованием возобновляемых источников тепловой энергии и вторичных энергетических ресурсов, автоматизированные системы управления микроклиматом", - отметил Сергей Лободинский.

На заседании рассматривался ход реализации в регионе государственной программы "Строительство жилья" на 2016-2020 годы. Отмечено, что по итогам первого полугодия область обеспечила выполнение всех показателей по вводу жилья. За январь-июль в регионе введено 327 тыс. кв.м жилых помещений, что соответствует 52,1% от годового задания.-0-