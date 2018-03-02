В Брестской области гололедные и холодовые травмы ежедневно получают более 30 человек

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В учреждения здравоохранения Брестской области по поводу холодовых и гололедных травм ежедневно обращаются более 30 человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре экстренной медицинской помощи.

Так, за последние сутки к медикам за помощью обратились 29 взрослых и 5 детей. Из них гололедные травмы получили 21 взрослый и 4 детей. У остальных пострадавших диагностированы холодовые травмы. С 28 февраля по 1 марта в лечебные учреждения были госпитализированы 11 человек, в том числе 1 ребенок. Сутками ранее, с 27 на 28 февраля, за медицинской помощью обратились 35 человек, из которых двое были госпитализированы.

В ожоговое отделение Брестской областной больницы с начала текущей недели поступили четверо пациентов. Это мужчины в возрасте от 48 до 74 лет с признаками поверхностного и глубокого отморожения стоп и кистей рук. Одному из пострадавших, 60-летнему жителю Малоритского района, в связи с поздним обращением пришлось ампутировать стопы обеих ног. В настоящее время мужчина отправлен долечиваться по месту жительства.

"При обморожении не нужно заниматься самолечением, а сразу обратиться за медицинской помощью. Самое главное, чтобы получившие холодовые травмы пациенты поступили к нам до того, как пораженные конечности будут согреты. Тогда мы реально сможем помочь: запустить кровоток и спасти конечности от ампутации", - подчеркнул заведующий ожоговым отделением Александр Семенюк. Он обратил внимание на то, что в подавляющем большинстве случаев пострадавшие находились в состоянии опьянения. "Ни в коем случае не следует употреблять спиртные напитки, так как это приводит к снижению адекватной оценки ситуации. На морозе алкоголь ускоряет теплоотдачу и приводит к охлаждению тела, замерзанию и получению гарантированного отморожения", - отметил доктор.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Брестской области зимний характер погоды сохранится.-0-