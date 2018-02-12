В Брестской области кандидаты в депутаты стали активнее использовать возможности встреч с избирателями

12 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области кандидаты в депутаты стали активнее использовать возможности для общения с избирателями, сообщил сегодня на брифинге председатель областной избирательной комиссии по выборам депутатов в местные Советы 28-го созыва Александр Коледа, передает корреспондент БЕЛТА.

На сегодня в избирательные комиссии от кандидатов и их доверенных лиц в общей сложности поступило 153 уведомления о проведении 419 массовых мероприятий на открытом воздухе. Также от 234 кандидатов в депутаты и их доверенных лиц поступили заявления о предоставлении помещений для проведения 504 встреч с избирателями. Для сравнения: на местных выборах в 2014 году всего было подано 60 заявлений о 133 мероприятиях.

"Гораздо активнее кандидаты в депутаты и их доверенные лица стали использовать возможности проведения пикетов, встреч с избирателями, других массовых мероприятий. Кроме того, думаю, что реальная цифра больше, потому что не все кандидаты считают нужным сообщить о мероприятии, иногда мы узнаем о нем постфактум. Также по договоренности с руководителем организации кандидат в депутаты может проводить мероприятие и в местах, не определенных местными исполнительными и распорядительными органами. Избирательный кодекс этого не запрещает, главное требование - должны быть равные условия для кандидатов", - отметил руководитель облизбиркома.

Положительная динамика наблюдается и в ситуации с использованием избирательных фондов кандидатов в депутаты. В Брестской области во все виды Советов в общей сложности было зарегистрировано 3 254 кандидата. Избирательные счета для сбора добровольных пожертвований открыли 227 кандидатов (на прошлых выборах в местные Советы - 167 кандидатов). Из них 130 баллотируются в городские Советы, 42 - в районные, 54 - в областной Совет. Собственный избирательный фонд создал также один кандидат в депутаты, баллотирующийся в один из сельсоветов в Каменецком районе. На сегодня 212 кандидатов полностью или частично использовали свои фонды.

Всего в Брестской области на выборах 18 февраля необходимо сформировать 220 Советов депутатов всех уровней и избрать 2 962 депутата.-0-

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