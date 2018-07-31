31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на одного безработного в среднем приходится 2,5 вакансии, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома - начальник управления занятости населения Ирина Федчик.

В регионе наблюдается увеличение количества заявленных в службу занятости вакансий. По оперативным данным, в области насчитывается 8890 свободных рабочих мест (на 1 января было 6,1 тыс.). При этом в службе занятости в качестве безработных зарегистрированы около 3,5 тыс. человек. "Количество вакансий превышает число состоящих на учете безработных во всех районах и городах областного подчинения. В частности, в начале июля в Барановичском районе на одного безработного приходилось более восьми свободных мест, в Каменецком и Пружанском районах - более пяти", - отметила Ирина Федчик.

В общем объеме предложений почти 70% - по рабочим профессиям, более трети должностей предусмотрены для специалистов (служащих). Наиболее востребованы у нанимателей водители, трактористы, продавцы, швеи, врачи, медицинские сестры. Также в регионе значительно увеличился спрос на работников строительной отрасли (более 1 тыс. вакансий): каменщиков, бетонщиков, штукатуров, облицовщиков-плиточников. В организациях Брестской области стало больше предложений для неквалифицированной рабочей силы. Отмечается возросшая потребность в кадрах на предприятиях общественного питания и торговли для участия в сезонных работах летом. Речь идет об официантах, барменах, буфетчиках, продавцах, поварах, кондитерах.

В январе-июне при содействии службы занятости трудоустроено 11,7 тыс. жителей региона, в том числе 7 тыс. безработных. Кроме того, субсидии для организации самозанятости получили 99 начинающих предпринимателей, ремесленников. На обучение для получения новой профессии были направлены 496 человек.-0-