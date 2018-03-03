В Брестской области на содействие занятости населения в 2018 году направят Br6,1 млн

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на реализацию мероприятий по содействию занятости населения в 2018 году планируется направить Br6,1 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Средства предусмотрены планом мероприятий подпрограммы "Содействие занятости населения" государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы. Так, на организацию обучения граждан предусмотрено выделить Br931,7 тыс., временную занятость молодежи - Br890 тыс., компенсацию затрат нанимателям на создание рабочих мест инвалидов - Br593,5 тыс. На социальные гарантии безработным (пособия, материальная помощь, стипендии) планируется направить более Br1,5 млн, на оплачиваемые общественные работы - свыше Br1,2 млн.

По сравнению с прошлым годом объем финансирования мероприятий программы увеличился (в 2017-м на эти цели было израсходовано более Br5 млн). Как отметили в комитете, планы по содействию занятости будут корректироваться в связи с утверждением Совмином порядка о территориях с напряженной ситуацией на рынке труда в 2018 году. В Брестской области в этот перечень попали города Брест, Пинск и Барановичи, а также семь районов: Березовский, Дрогичинский, Ивановский, Ивацевичский, Кобринский, Лунинецкий и Малоритский.

"В этих районах дополнительно из местных бюджетов будут определены средства на улучшение ситуации на рынке труда. Мы сейчас должны вместе с ними разработать комплекс мер по содействию занятости на этих административных территориях. Очевидно, что надо там население занимать. Для этого нужно больше создавать новых производств и рабочих мест с достойной заработной платой", - отметил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Геннадий Скробот.

В Брестской области в текущем году на созданные рабочие места за счет открытия новых производств и предприятий планируется трудоустроить 7 160 человек.

На 1 февраля на учете в региональных органах по труду, занятости и социальной защите состояло 4 299 безработных (на аналогичную дату 2017 года - 6 382). Уровень безработицы составил 0,7% к экономически активному населению (1,1%). Количество заявленных в службу занятости вакансий существенно увеличилось - с 3 571 на 1 февраля 2017 года до 5 936 на аналогичную дату 2018-го. Около 80% безработных имеют рабочие профессии. По данным банка вакансий, наиболее востребованными на рынке труда региона являются швеи, водители, медицинские работники.-0-

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