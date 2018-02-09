9 февраля, Кобрин /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на вновь созданные рабочие места в 2017 году трудоустроено свыше 7 тыс. человек. Об этом сообщила сегодня на итоговой коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома заместитель председателя комитета - начальник управления занятости населения Ирина Федчик, передает корреспондент БЕЛТА.

По оперативным данным, в прошлом году на вновь созданные рабочие места за счет открытия новых производств и предприятий в регионе трудоустроено 7,1 тыс. человек при задании 6,5 тыс. Прогноз выполнен всеми городами и районами.

В целом по итогам 2017 года в области обеспечено выполнение всех целевых показателей Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января текущего года составил 0,7% от численности экономически активного населения при годовом прогнозе не выше 2% (на 1 января 2017 года - 0,9%). Предельный уровень не превышен ни в одном из районов и городов. Самый высокий уровень безработицы был в Барановичах, Пинске, Ивановском, Кобринском и Лунинецком районах (по 0,8%), самый низкий - в Каменецком районе (0,2%).

На 1 января численность безработных по сравнению с аналогичной датой прошлого года в Брестской области сократилась на 1,6 тыс. человек и составила 4,1 тыс. Коэффициент напряженности на рынке труда региона за год снизился с 1,6 до 0,7 (в целом по республике - 0,4). Самая большая напряженность на рынке труда в Ивановском районе (1), Бресте и Березовском районе (по 0,9). За содействием в трудоустройстве в службу занятости обратились почти 37 тыс. человек (на 1,8 тыс. больше, чем в 2016-м). Новую работу получили 26,1 тыс. жителей региона, в том числе 17,4 тыс. безработных. На профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучающие курсы направлено 1,6 тыс. безработных.

За год количество заявленных в службу занятости вакансий увеличилось почти в два раза и на 1 января составило 6,1 тыс. мест. В общем числе вакансий 65% составляют рабочие профессии. "Вместе с тем сохраняется дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по территориальному признаку, профессиям и уровню образования. На рынке востребованы рабочие высокой квалификации и специалисты (служащие), имеющие опыт работы в определенной сфере деятельности. В то же время состоящие на учете безработные в основном желают найти низкоквалифицированную работу или работу, не требующую квалификации: дворника, уборщика, санитарки, грузчика, сторожа, кухонного или подсобного рабочего, полевода и других", - отметила Ирина Федчик.-0-

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