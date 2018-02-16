В Брестской области нужно активизировать создание свободных от торговли алкоголем зон - прокуратура

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области необходимо активизировать создание в населенных пунктах зон, свободных от торговли алкоголем, слабоалкогольными напитками и пивом. На это обратила внимание прокуратура области по результатам анализа эффективности принимаемых правоохранительными и другими органами мер по преодолению пьянства, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

Выявлены неединичные случаи формального подхода к делу, невыполнения в предыдущие годы мероприятий госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" по линии борьбы с алкоголизацией населения. В результате прокуроры потребовали реализовать содержащиеся в ней положения о создании в населенных пунктах указанных зон. Речь шла и о важности конструктивного взаимодействия органов местной власти с субъектами хозяйствования, занятыми в розничной продаже алкогольных напитков в сфере общественного питания, торговли, в том числе на автозаправках. Особое внимание в связи с этим - на организации, работающие ночью или в круглосуточном режиме.

"При этом любые ограничительные меры в торговле алкоголем могут иметь эффект только в совокупности с социальной и трудовой реабилитацией граждан, - отметили в прокуратуре. - Ранее проведенные проверки показали, что в истекшем году работа исполкомов, организаций здравоохранения, органов внутренних дел и служб занятости по выполнению Концепции социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, с обязательным привлечением их к труду, не была налажена должным образом".

Также необходимо совершенствовать работу субъектов профилактики по предупреждению насилия в семье: в Брестской области каждое третье убийство совершено в отношении членов семьи, большинству из них предшествовали внутрисемейные конфликты. Прокуроры считают необходимым повысить качество индивидуальной работы с гражданами, склонными к правонарушениям. Их постановка на профучет не гарантирует автоматически правопослушного поведения. Ключевое значение здесь имела бы социальная реабилитация нигде не работающих, злоупотребляющих алкоголем граждан. Зачастую именно такой образ жизни становился причиной убийств, других тяжких насильственных преступлений.

По выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура области внесла представление в Брестский облисполком. Всем городским и районным исполкомам области в ближайшее время на заседаниях необходимо уделить повышенное внимание профилактике правонарушений, выработать конкретные меры для улучшения работы в этой сфере.-0-