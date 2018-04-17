В Брестской области около 26 тыс. льготников получат путевки в здравницы в этом году

17 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около 26 тыс. путевок для санаторно-курортного лечения и оздоровления льготных категорий граждан Брестской области закуплено за счет государственных средств на 2018 год, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Елена Яцкевич.

Свыше 1,2 тыс. путевок предусмотрено для санаторно-курортного лечения и оздоровления граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, около 1 тыс. - для детей-инвалидов и их сопровождающих, свыше 3,2 тыс. - для неработающих ветеранов труда и инвалидов, свыше 8,5 тыс. - для работающих граждан и их несовершеннолетних детей.

Кроме того, дотации будут направлены для оздоровления в лагерях в период школьных каникул свыше 91 тыс. детей. На удешевление стоимости детских путевок выделено Br7,4 млн государственных средств. В текущем году дотация в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием составляет Br76, лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием - Br84, спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием - Br86, оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием сроком 18 дней - Br185 (не менее 9 дней - Br79), спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием сроком 18 дней - Br205 (не менее 9 дней - Br90).

За январь-март в Брестской области оздоровились за счет государственных средств 17,8 тыс. жителей региона, в том числе 10 тыс. детей - во время весенних каникул. На эти цели израсходовано Br5,7 млн.

"Такие категории граждан, как ветераны и участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп, несовершеннолетние дети, имеют возможность на бесплатное санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний", - дополнила Елена Яцкевич.-0-

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