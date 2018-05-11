В Брестской области призовут на срочную службу около 1,9 тыс. молодых людей

11 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области во время весеннего призыва на службу в армии будет направлено почти 2 тыс. молодых людей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника направления призыва областного военного комиссариата Константин Минич.

На срочную службу планируется направить около 1,9 тыс. молодых людей, на службу в резерве - более 30 человек. Отправка нового пополнения начнется 14 мая и продлится до конца текущего месяца. Примерно 75% призывников будут распределены в части Вооруженных Сил, остальные - в органы пограничной службы, внутренние войска МВД. По словам Константина Минича, большинству новобранцев от 19 до 23 лет.

"Многие молодые люди заранее готовятся к армии. Особенно, если хотят служить в элитных войсках - силах специальных операций, внутренних войсках, органах погранслужбы. Конечно, при отборе учитывается желание призывника. Но прежде всего внимание уделяется его состоянию здоровья, а также морально-деловым качествам", - подчеркнул собеседник.

По прибытии в свои части призывникам предстоит пройти курс молодого бойца. Парни освоят азы воинской службы, строевой, стрелковой подготовки. Одним из самых запоминающихся моментов для них станет принятие присяги. Воины Брестского гарнизона по традиции поклянутся в верности Родине и белорусскому народу на площади Церемониалов в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

Константин Минич добавил, что в армии молодые люди не только изучат азы военного дела и физически окрепнут. Также они смогут получить новые специальности, которые пригодятся им в дальнейшей профессиональной деятельности и быту. Например, водителя категории С, D, Е, электрика, повара и других.-0-