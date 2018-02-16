В Брестской области расширят практику сдачи вторичных ресурсов в счет оплаты ЖКУ

16 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области планируется расширить практику сдачи вторичных материальных ресурсов населением и юридическими лицами в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил сегодня на итоговой коллегии областного управления ЖКХ его генеральный директор Сергей Кудрявец, передает корреспондент БЕЛТА.

Примеры, когда коммунальники принимают вторсырье в счет оплаты коммунальных услуг, в области уже есть. В частности, положительный опыт имеется в Барановичах, Брестском районе. "Думаю, что и по всей области этот опыт надо распространять. С учетом экономической целесообразности нужно рассмотреть возможность увеличения закупочных цен на основные виды вторичных материальных ресурсов. Но это каждый директор предприятия уже примет решение сам. Будем рассматривать это как направление для действий в текущем году", - сказал Сергей Кудрявец.

В 2017 году в области собрано почти 77 тыс. т вторичного сырья, или 75% от установленного годового задания. При этом прирост к 2016 году составил 106%. Несмотря на положительную динамику, в области обеспечено выполнение двух показателей из шести - по сбору изношенных шин и отработанных масел. Задание по сбору макулатуры выполнено на 79,7%, отходов стекла - на 63%, полимерных отходов - на 77%, отходов бытовой техники - на 36,5%.

ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" на 2018 год выделило Брестской области на реализацию мероприятий по совершенствованию системы по обращению с коммунальными отходами и раздельного сбора мусора около Br420 тыс. Из областного бюджета на эти цели планируется направить Br50 тыс. Средства будут распределены между территориальными операторами по результатам проведенного облисполкомом конкурса.

Одним из приоритетных направлений в текущем году станет модернизация первой очереди мусороперерабатывающего завода в Барановичах с увеличением его пропускной способности и возможностью сортировки ТКО, образующихся на территории Барановичского, Ляховичского и Ганцевичского районов. Также планируется обеспечить загрузку Брестского МПЗ до проектной мощности с учетом передачи ему функций по обращению с ТКО на территориях Брестского, Жабинковского и Каменецкого районов.-0-

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