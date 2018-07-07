В Брестской области с техпомощью Китая построены еще три жилых дома

7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области сданы в эксплуатацию еще три жилых дома, построенные с технико-экономической помощью Китая, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора областного управления капитального строительства Анатолий Купраш.

Новостройки в Барановичах, Пинске и Жабинке возведены на втором этапе реализации проекта "Строительство социального жилья", предусмотренного меморандумом между Министерством экономики Беларуси и Министерством коммерции КНР. В Брестской области к строительству домов приступили в конце января. По нормативным срокам работы планировалось завершить в июле, однако строители смогли уложиться в пять месяцев. Представители китайской управляющей компании проинспектировали новостройки и убедились в их готовности, каких-либо замечаний по качеству работ высказано не было.

Всего построено 184 квартиры, в том числе 81 - в Барановичах, 63 - в Пинске и 40 - в Жабинке. Многоэтажные дома относятся к модернизированной 90-й серии крупнопанельного домостроения и отвечают современным требованиям по теплопроводности конструкций. Квартиры сдаются под ключ - с полной чистовой отделкой, установкой необходимого оборудования. Общая стоимость строительства составила Br9,7 млн, или 32,3 млн юаней. В реализации проекта принимало участие ООО "Китайская железнодорожная строительная корпорация №9". Субподрядчиком выступало КУП "Брестжилстрой", проектная группа которого также разработала проекты домов.

"Сейчас идет подготовка и передача документации будущим эксплуатирующим организациям. Местные власти формируют списки новоселов из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан. В первую очередь это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также представители других социально незащищенных категорий. Планируется, что 21 июля в Жабинке в День города состоится церемония торжественного заселения социального дома. В мероприятии примут участие представители китайской управляющей компании, Минстройархитектуры, Минэкономики", - рассказал Анатолий Купраш.

Старт заключительного, третьего этапа китайско-белорусского проекта намечен на конец текущего года и предусматривает строительство в Брестской области двух домов: на 108 квартир - в Барановичах и на 90 - в Столине. По предварительной оценке, общая стоимость строительства превышает 30 млн юаней. Специалисты Брестской области уже разработали проектную документацию и передали ее на рассмотрение и согласование китайской стороне.

Во время реализации первого этапа проекта в регионе за счет китайских инвестиций возведены четыре социальных дома на 320 квартир - по два в Бресте и Пинске - общей стоимостью Br16,9 млн, или 56,3 млн юаней.-0-