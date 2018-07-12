В Брестской области следует больше внимания уделять проблемным хозяйствам - Мясникович

12 июля, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области следует больше внимания уделять проблемным хозяйствам, заявил сегодня во время рабочей поездки в регион председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Уполномоченный Президента по Брестской области на регулярной основе мониторит положение дел в экономике и кадровой политике региона. По его словам, цель сегодняшней рабочей поездки - убедиться в том, насколько организованно вступают сельхозпредприятия в уборочную страду, а также рассмотреть вопросы, связанные с проблемными хозяйствами. Он отметил, что работы идут достаточно слаженно и в поле, и на промышленных предприятиях. Область имеет неплохие показатели по итогам полугодия.

"За общими, в принципе, неплохими показателями надо больше уделять внимания проблемным хозяйствам. В целом по области 60% хозяйств имеют стабильную, хорошую экономику. Около 15% - это так называемые середняки. И около 20% хозяйств имеют плохие финансовые показатели. Причем это не случилось год назад, а имеет хронический характер. Поэтому усилия областных, районных кадров надо направить именно на то, чтобы воссоздать потенциал этих хозяйств и таким образом добавить в целом", - сказал Михаил Мясникович.

Председатель Совета Республики считает, что с проблемными хозяйствами надо работать точечно, начиная с подбора, подготовки и расстановки кадров. "Надо создавать условия для того, чтобы кадры закреплять. Тем более что для Брестской области, Барановичского района здесь не должно быть каких-то проблем. Это достаточно урбанизированный регион с хорошими коммуникациями, сообщением. Поэтому нужен индивидуальный подход в работе с кадрами, в том числе - вопросы материальной заинтересованности. Потенциальные возможности для этого здесь имеются", - подчеркнул он.

Михаилу Мясниковичу доложили о ходе уборки зерновых в Брестской области. Сегодня он намерен посетить хозяйства Барановичского, Ляховичского, Ганцевичского и Ивацевичского районов.-0-