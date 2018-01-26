26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области снизилось число случаев острого инфаркта миокарда, сообщил сегодня на итоговой коллегии начальник управления здравоохранения облисполкома Виктор Михаловский, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2017 году в области была окончательно сформирована сеть региональных кардиологических центров - в Бресте, Барановичах и Пинске. Открытие межрайонных кардиоцентров и перераспределение потоков пациентов позволило улучшить работу первичного звена по отбору пациентов в группу высокого кардиоваскулярного риска. Так, число случаев острого инфаркта миокарда среди трудоспособного населения снизилось на 16%. Летальность от острого инфаркта миокарда сохраняется на уровне 2016 года - 5,5%, это ниже среднереспубликанского показателя (по оперативным данным в среднем по республике - 5,75%). Также отмечается снижение на 4,7% количества пациентов с острым инфарктом миокарда, лечившихся в стационаре.

"Доступность экстренной помощи при остром коронарном синдроме для всех жителей Брестской области одинакова. Сейчас мы можем в течение 90 минут доставить пациента из любой точки в профильное лечебное учреждение, тем самым предотвратить развитие инфаркта миокарда и, соответственно, улучшить состояние больного. За этот год в регионе произошло снижение смертности от острого инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца, острого нарушения мозгового кровообращения", - отметил Виктор Михаловский.

Особое внимание он обратил на медицинское обеспечение жителей населенных пунктов с малой численностью, в которых отсутствуют ФАПы. "В селах должен действовать четкий алгоритм обеспечения экстренной связью и оказания первой помощи путем выездных форм работы", - уточнил он.-0-

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