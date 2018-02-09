9 февраля, Кобрин /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области субсидии на организацию своего дела в 2017 году получили 267 безработных. Об этом сообщила сегодня на итоговой коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома заместитель председателя комитета - начальник управления занятости населения Ирина Федчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Субсидии из средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты выделялись для организации предпринимательской, ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма на общую сумму Br578,8 тыс. Жителям малых городов выделено 63 субсидии, сельской местности - 48. Больше всего субсидий выделено в Барановичах (60) и Бресте (55). В Пинске единовременное денежное пособие на открытие своего дела получили 32 безработных, в Кобринском районе - 20.

"Вместе с тем запланированные под эти цели средства не в полной мере использованы в Барановичах (85,7%), Пинске (91,4%), Барановичском (25,0%), Березовском (73,7%), Брестском (80,0%), Жабинковском (66,7%), Ивацевичском (66,7%), Кобринском (83,3%), Ляховичском (33,3%) и Пружанском (87,5%) районах", - отметила Ирина Федчик.

Наибольшее количество получателей субсидий изъявили желание заниматься оказанием услуг в области строительства, отделочных, электромонтажных работ (54 человека). Для организации деятельности по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты, а также розничной торговле субсидии получили 35 и 30 человек соответственно, техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, производственной деятельностью начали заниматься 30 бывших безработных. Подавляющее большинство получивших субсидии (193 человека) прошли обучение основам предпринимательской деятельности.

В 2018 году в Брестской области субсидии на открытие собственного дела планируется предоставить 250 безработным.-0-

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