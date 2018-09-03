В Брестской области у школ организуют дежурства по соблюдению ПДД

3 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с 3 по 10 сентября сотрудники милиции совместно с волонтерами будут следить за соблюдением правил дорожного движения вблизи школ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

В ГАИ региона разработан комплекс мероприятий, направленный на адаптацию детей после каникул. В частности, в первую учебную неделю сотрудники милиции общественной безопасности (ГАИ, Департамента охраны, участковые инспекторы) совместно с волонтерами БРСМ будут дежурить вблизи учреждений образования. Рейды организуют в часы пик: с 7 до 9 утра и с 12.00 до 14.00. Особое внимание будет уделено пресечению нарушений ПДД детьми и водителями. В Брестской области подобная акция проводится впервые. К ней также присоединятся педагоги и родители.

Кроме того, в начале сентября в школах организуют неделю безопасности дорожного движения. Инспекторы ГАИ проведут с учащимися тематические беседы, конкурсы и викторины на знание ПДД. Также правоохранители посетят общешкольные родительские собрания.

В преддверии нового учебного года комиссии по безопасности проверили прилегающие к учреждениям образования территории. Так, вблизи 23 из них дополнительно установлены светодиодные фонари, рядом с еще 38 обустроены искусственные неровности. Около пяти школ появились дополнительные пешеходные дорожки. Где необходимо, были заменены дорожные знаки, обновлена дорожная разметка.

В Брестской области с начала года зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие с участием детей и подростков. В результате аварий восемь несовершеннолетних погибли и 56 получили ранения.-0-