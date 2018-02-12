В Брестской области уточнен порядок допуска детей к занятиям спортом

12 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. По требованию прокуратуры Брестской области определен порядок допуска детей к занятиям физической культурой и спортом в специализированных учреждениях, сообщили БЕЛТА в прокуратуре области.

Управления здравоохранения, образования, спорта и туризма издали совместный приказ "Об организации отбора лиц для занятий физкультурой, спортом и медицинском обеспечении спортивных мероприятий". Согласно документу, при выдаче медицинской справки о состоянии здоровья после перенесенного заболевания, травмы, операции теперь будет указываться дата допуска к возобновлению занятий физической культурой.

Кроме того, в центральных районных больницах назначены ответственные за организацию работы по допуску лиц к занятиям спортом. Также в приказе предусмотрены другие мероприятия и требования, направленные на исключение случаев допуска учащихся и спортсменов-учащихся к учебным и учебно-тренировочным занятиям без соответствующих медицинских документов.

Появлению приказа предшествовала прокурорская проверка учебно-спортивных учреждений региона. Во время мониторинга были выявлены факты допуска несовершеннолетних к тренировкам без соответствующих медицинских документов, что могло создать условия для угрозы их жизни и здоровью. Такие нарушения, в частности, были установлены в областном центре олимпийского резерва по водным видам спорта, специализированных учреждениях Дрогичинского, Ивановского, Ивацевичского, Каменецкого, Ляховичского, Малоритского, Столинского районов. По результатам проверки внесено 13 актов реагирования с требованием незамедлительного устранения факторов риска при занятиях, а также обобщенное представление в облисполком.-0-

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