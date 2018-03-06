В Брестской области в 2018 году объемы строительства жилья планируют увеличить на 15%

6 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в текущем году объемы строительства жилья планируют увеличить на 15% по сравнению с 2017-м. Об этом сегодня сообщил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на первой сессии областного Совета депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

По заданию правительства за год в регионе предстоит построить 628 тыс. кв.м жилья. Это на 86 тыс. кв.м больше плана 2017-го. "Перед нами ставится задача по обеспечению загрузки строительных предприятий, их эффективной безубыточной работы. Необходимо увеличить объемы строительства многоквартирного жилья, востребованного на рынке по качеству и стоимости, чтобы максимально улучшить условия проживания многодетных семей. Вместе с банками и строительными организациями нам нужно активнее работать по указу №240", - подчеркнул Анатолий Лис.

Также председатель облисполкома обратил внимание на своевременное выполнение работ на объектах госинвестпрограммы, реализацию плана мероприятий по подготовке к празднованию тысячелетия Бреста. Так, на текущий год запланировано введение в эксплуатацию театра кукол, зданий прокуратуры, налоговых инспекций, котельной и спортивного зала в детском оздоровительном центре "Світанак" Пинского района, реконструировать пищеблок детской областной больницы. В Барановичах и Пинске начнется строительство двух детских садов на 240 мест каждый.

Перед народно-хозяйственным комплексом региона стоят и другие задачи. В частности, в текущем году темп роста валового регионального продукта должен составить не менее 103,6% к уровню 2017-го, экспорта товаров - 105,4%. Область нацелена на привлечение около $60 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе, более Br2,1 млрд инвестиций в основной капитал.

"Основное внимание будет уделяться комплексу мер по развитию инновационных производств, обеспечению роста удельного веса отгруженной инновационной продукции. Продолжится реализация программы Брестского облисполкома по импортозамещению, в соответствии с которой в 2018 году планируется произвести таких товаров по 106 позициям на сумму более $480 млн", - отметил Анатолий Лис.-0-