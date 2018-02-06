В Брестской области в 2018 году планируется трудоустроить около 20 тыс. человек

6 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в текущем году планируется трудоустроить около 20 тыс. человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома - начальник управления занятости населения Ирина Федчик.

"В 2018 году в соответствии с подпрограммой "Содействие занятости населения" в области планируется оказать содействие в трудоустройстве не менее 20 тыс. жителей. Предварительно стоит задача трудоустроить на новые рабочие места около 7 тыс. человек. Кроме того, 6 тыс. граждан направим на оплачиваемые общественные работы. Будет предоставлена возможность подработать молодежи. На временные работы в свободное от учебы время намерены направить 4,5 тыс. учащихся региона", - отметила Ирина Федчик.

Особое внимание службы занятости будут уделять профессиональной подготовке и переподготовке. В прошлом году на профобучение направлены более 1,5 тыс. человек. Понижать установленную планку в регионе не намерены. "Это очень важный аспект, учитывая, что на рынке труда сейчас наблюдается дисбаланс спроса и предложения. Благодаря переобучению у человека появляется больше возможностей для трудоустройства, он становится более конкурентоспособным в профессиональной сфере. Причем, как правило, переобучение ведется по рабочим специальностям", - подчеркнула зампредседателя комитета.

Также будет оказана помощь гражданам, предпочитающим развивать собственное дело. В Брестской области 250 безработным планируется выделить субсидии для организации предпринимательской и ремесленной деятельности, а также желающим оказывать услуги в сфере агроэкотуризма. Сумма финансовой поддержки на одного человека варьируется от 11 до 15 бюджетов прожиточного минимума.

В службы занятости региона в прошлом году обратились почти 37 тыс. человек. Из них более 26 тыс. получили новую работу, в том числе около 17,4 тыс. безработных.-0-