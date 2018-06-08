В Брестской области выявили нарушения на детских квестах и случаи свободного доступа к стройплощадкам

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области прокуроры выявили недостатки в обеспечении безопасности детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

В регионе отмечается рост гибели детей от внешних факторов. Так, по состоянию на 28 мая в области погибли 14 детей. В январе-мае 2017 года - шесть. "В ходе проверок установлено, что отдельные государственные структуры не выполняли в должной мере мероприятий по предупреждению подобных трагедий. Вскрыты факты свободного доступа посторонних лиц на строительные площадки и в подвальные помещения, выявлены нарушения при организации детских квестов, обеспечении безопасности на дворовых территориях и в парках", - отметили в Генпрокуратуре.

По требованию прокуроров в Каменецком, Ивановском, Ивацевичском, Брестском и Столинском районах устранены недостатки при подготовке водоемов к сезону. В Брестском и Ивановском районах очищены акватории пляжей. В Жабинковском районе выделен участок для детей, не умеющих плавать. В Кобринском, Ляховичском и Столинском районах установлены предупредительные знаки в местах особого риска при купании.

Помимо этого, в Ивановском, Пружанском, Брестском и Ляховичском районах после вмешательства прокуратуры подземные инженерные коммуникации были оснащены люками. В Березовском районе после проверки устранены нарушения в эксплуатации надувного игрового оборудования.

В результате органы прокуратуры Брестской области внесли 30 актов надзора с постановкой каждого на контроль.-0-