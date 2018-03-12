В Брестской области заболеваемость туберкулезом за год снизилась почти на треть

12 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области заболеваемость туберкулезом за 2017 год снизилась почти на треть. Об этом сообщила сегодня на рабочей встрече, посвященной внедрению новой модели финансирования фтизиатрической помощи в Брестской области, главный врач областного противотуберкулезного диспансера Светлана Крапивина, передает корреспондент БЕЛТА.

В последние годы эпидситуация по туберкулезу в регионе характеризуется положительными тенденциями. Так, впервые выявленная заболеваемость всеми формами туберкулеза за прошлый год уменьшилась на 31% и составила на начало 2018 года 19,9 случая на 100 тыс. населения. При этом снижение заболеваемости произошло как среди городского населения (на 33,5%), так и среди сельского (на 28%). Уровень заболеваемости с учетом рецидивов снизился на 29% и составил 24,6 случая на 100 тыс. населения. Смертность по причине туберкулеза в 2017 году по сравнению с 2016-м уменьшилась на 12% и достигла 2,9 случая на 100 тыс. населения. В целом за последние пять лет смертность по причине туберкулеза снизилась в Брестской области практически наполовину.

По мнению главврача, успехи фтизиатрической службы в первую очередь связаны с улучшением доступа к диагностике, включая использование экспресс-тестов для лекарственно-устойчивого туберкулеза, более широким применением новых противотуберкулезных препаратов. На 1 января под диспансерным наблюдением в регионе находилось 513 пациентов с активным туберкулезом (37 на 100 тыс. населения). Из них 73% составляли пациенты с лекарственно устойчивым туберкулезом.

С 1 января 2018 года в Брестской области стартовал пилотный проект по внедрению новой модели финансирования фтизиатрической помощи. Цель проекта - повышение эффективности противотуберкулезной службы, расширение функций амбулаторно-поликлинического звена по активному выявлению и лечению больных туберкулезом. В связи с этим в области разработана и внедряется дорожная карта по предупреждению распространения и борьбе с туберкулезом. В рабочей встрече принимают участие представители Министерства здравоохранения, Европейского регионального бюро ВОЗ, Глобального фонда, общественных организаций.-0-