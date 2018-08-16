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В Брестской области завершается второй укос трав

Регионы 16.08.2018 | 13:12
Фото из архива
Фото из архива
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16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Брестской области завершают второй укос трав, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

На утро 16 августа травы в регионе скошены на 136,4 тыс. га, или 89% плановых площадей. Завершили второй укос в Барановичском, Брестском, Каменецком, Дрогичинском, Ивановском, Столинском районах. В трех последних, а также Пинском районе заготовлены требуемые объемы кормов из трав. "Теплая дождливая погода способствовала активному росту трав и формированию неплохого травостоя второго укоса. В результате отставание от уровня прошлого года, которое наблюдалось в середине лета, значительными темпами сокращается", - отметил начальник отдела облсельхозпрода.

В целом по области для общественного животноводства заготовлено более трети планового объема травяных кормов - 600 тыс. т кормовых единиц. В расчете на условную голову это составляет 9,45 ц кормовых единиц, что на 0,6 ц кормовых единиц меньше прошлогоднего. Засушливые погодные условия способствовали получению большего объема сена - 141,4 тыс. т, или почти 80% от плана. В то же время засуха негативно сказалась на заготовке сенажа (1,6 млн т, или 72,5%).

Значительно раньше обычного аграрии региона приступили к уборке кукурузы на силос и зеленый корм. В первую очередь убираются поврежденные и пострадавшие от засухи посевы. На 16 августа заготовлено 17 тыс. т кукурузного силоса. Всего этого стандартного компонента для рациона дойных коров планируется заготовить почти 4 млн т.-0-

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Теги
Брестская область, животноводство, сельское хозяйство, уборка
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