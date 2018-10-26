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В "Брузгах" на несколько дней изменят организацию движения транспорта

Регионы 26.10.2018 | 09:43
Фото из архива
Фото из архива

26 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе на несколько дней изменят организацию движения транспорта, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

С 29 октября по 2 ноября в пункте пропуска будет закрыта линия въезда в Беларусь. Движение транспортных средств организуют по встречному направлению.

"В связи с этим все грузовые и легковые автомобили, автобусы как на въезд, так и на выезд будут следовать по линии выезда из Беларуси", - отметили в Гродненской региональной таможне. Для комфортного и безопасного пересечения границы следует планировать маршрут заранее и выбирать альтернативные пункты пропуска.

Изменения связаны с ремонтными работами. Реконструкция пункта пропуска продолжается.-0-

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Теги
Гродненская область, таможня, транспорт
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