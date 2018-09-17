В Быховском районе будет запрещена продажа алкоголя ночью

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Быховском районе на протяжении года будет запрещена продажа алкоголя ночью. Такая информация размещена на сайте Могилевского областного исполнительного комитета, сообщает БЕЛТА.

Могилевская область присоединилась к республиканскому эксперименту по запрету на продажу алкоголя по ночам. Новатором в регионе стал Быховский район, эта мера здесь будет действовать с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года с 23.00 до 7.00. Исключение составят объекты общественного питания, где розничная торговля спиртным в розлив разрешена.

Во время эксперимента специалисты будут собирать данные о криминогенной обстановке в районе. Главная цель - уменьшить количество преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Еще в конце июля представитель МАРТ сообщал, что в Беларуси в некоторых районах собираются ограничить продажу алкоголя. С такой инициативой также активно выступает МВД. Мировой опыт показывает, что одним из действенных правовых механизмов сдерживания алкоголизации общества является ограничение доступности спиртного.-0-