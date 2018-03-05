5 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Чашникском районе будут развивать популяцию благородного оленя, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Чашникской районной организации БООР Владимир Буевич.

Работа в данном направлении началась еще в 2017 году: в конце декабря в район поступила первая партия из 11 благородных оленей, приобретенных в Литве за счет средств от уплаты государственной пошлины на право охоты. К настоящему времени они успешно прошли карантин.

Вторая крупная партия в составе 44 особей самок оленя приедет в Чашники 5 марта. Животные были приобретены за счет спонсорской помощи по указу №300 "О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи". Выпуск животных в вольеры для передержки возле деревень Пристои и Браздецкая Слобода состоится также сегодня с участием местных жителей и школьников.

"Дальнейшее пополнение ожидается в конце марта: пять самцов должны привезти по спонсорской помощи из Калинковичской районной организационной структуры БООР Гомельской области. Планы по увеличению популяции благородных оленей есть и на следующий год. Количество приобретаемых животных будет зависеть от финансирования", - отметил Владимир Буевич.-0-