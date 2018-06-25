В Чаусском районе появится памятная аллея

25 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Чаусах во время празднования 74-й годовщины со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков сегодня высадят памятную аллею, сообщили корреспонденту БЕЛТА в районном объединении профсоюзов.

По одному дереву на каждый мирный год высадят представители местной исполнительной власти и участники народно-патриотической акции "Мы - вместе!" - активисты профсоюзного движения страны, звезды белорусской эстрады. После этого жителей Чаус и гостей города пригласят принять участие в митинге и посмотреть праздничный концерт, организованный Федерацией профсоюзов.

В формате профсоюзной акции "Мы - вместе!" в текущем году в Беларуси состоится 25 концертных программ, пять из которых пройдут в Могилевской области. Чаусы станут первыми, кто примет акцию на могилевской земле. Также она будет организована в Черикове, Бобруйске, Глуске и Кличеве.

Во время проведения профсоюзной акции организаторы уделят особое внимание людям, которыми гордится район. Это и трудовые династии, и спортсмены, и творческие деятели, и талантливые дети. Профсоюзы будут не только чествовать таких людей, но вместе с ними вносить посильный вклад в развитие и благоустройство их малой родины. Таким образом, помимо культурной составляющей проект приобретет еще и социальную значимость.

Народно-патриотическая акция Федерации профсоюзов Беларуси колесит по городам и районам страны с 2015 года. Ее участники чествуют трудовые династии, молодых специалистов предприятий и их наставников. За 3 года в 151 концерте акции "Мы - вместе!" приняли участие свыше 250 тыс. человек.-0-