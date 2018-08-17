В день Яблочного Спаса гомельчан приглашают освятить плоды под открытым небом

17 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В день Преображения Господня, или Яблочный Спас, отмечаемый верующими 19 августа, в Гомеле проведут праздник под открытым небом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации Советского района Гомеля.

Мероприятие пройдет у крупной транспортной развязки, где размещена скульптурная композиция из огромных бетонных яблок весом от 500 кг до 1,5 т. "На этом месте при строительстве Речицкого проспекта удалось сохранить фруктовый сад. Яблоневые, грушевые деревья плодоносят и сегодня. Традиции в день Яблочного Спаса проводить народное гуляние на этом месте уже более 15 лет", - рассказали в администрации.

Начнется праздник молебном, затем настоятели православных храмов освятят плоды нового урожая под открытым небом. Здесь же развернутся торговые точки, где продукцию представят фермеры, пчеловоды, ремесленники, будут работать тематические выставки декоративно-прикладного творчества, музыкальные номера подарят самодеятельные артисты областного центра.

В этот же день праздник, посвященный Яблочному Спасу, пройдет и в агрогородке Бабичи Чечерского района. Он станет частью районного фестиваля "Традыцыйныя плынi Чачэрскай зямлi". В программе - молебен, освящение плодов, концерт, развлекательная площадка для детей. Продегустировать блюда из яблок - пироги и булочки, варенья и джемы, запеченные разными способами фрукты - пригласят тематические подворья. А местные жители предложат гостям праздника отведать сочные плоды из домашнего сада.-0-