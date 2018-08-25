В детских садах Гомельской области создано 500 дополнительных мест

25 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях дошкольного образования Гомельской области в этом году создано 500 дополнительных мест, сообщил начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин сегодня на региональной августовской педагогической конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Порошина, создание дополнительных мест стало возможным благодаря перепрофилированию помещений в действующих учреждениях, организации подвоза детей, в том числе за счет родительских маршрутов в городах, и других мер. Начато строительство детского сада в микрорайоне №104 Гомеля. Вопрос доступности и повышения качества дошкольного образования остается на постоянном контроле, отметил начальник главного управления образования.

Сергей Порошин акцентировал внимание участников областного педсовета на том, что в новом учебном году предстоит освоить серьезный участок работы - организацию питания в учреждениях образования собственными силами. Он пояснил, что все школьные объекты питания переданы от районных потребительских обществ отделам образования, спорта и туризма райисполкомов. Закуплены 913 единиц технологического оборудования на сумму около Br2 млн, а также машины для подвоза продуктов питания. Часть техники была представлена сегодня на выставке во время региональной педконференции.

В областном августовском совещании работников системы образования сегодня приняли участие педагоги, руководители управлений и отделов образования, спорта и туризма, заместители председателей гор- и райисполкомов, ветераны педагогического труда, молодые специалисты - всего около 1 тыс. человек. В новом учебном году за парты в регионе сядут почти 154 тыс. школьников. Из них свыше 16,5 тыс. первоклассников - на 500 больше, чем в прошлом году.-0-

Фото Сергея Холодилина