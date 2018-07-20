В детских садах Гродненской области создадут более 1,2 тыс. дополнительных мест

20 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 1,2 тыс. дополнительных мест будет создано в дошкольных учреждениях Гродненской области. Об этом сегодня во время открытия детского сада в Островце рассказал заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сад в Островце, справивший сегодня новоселье во втором микрорайоне, рассчитан на 190 мест. Здесь созданы все условия для гармоничного развития детей, есть спортивный и актовый зал, бассейн. Кроме того, в городе атомщиков начато строительство сада, рассчитанного на 230 мест. Также в райцентре начинается строительство новой школы на 860 мест.

"В Гродненской области продолжается работа по обеспечению шаговой доступности дошкольного образования. На 2018/2019 учебный год запланировано создание свыше 1,2 тыс. дополнительных мест. Из них 780 - за счет введения в строй новых детских садов в Гродно, Новогрудке, Щучине и Островце", - отметил Виктор Лискович.

Еще около 200 новых мест будут созданы с 1 сентября в Гродно, Лиде и Островце. Сделано это будет за счет открытия в наиболее востребованных садах в районах-новостройках групп с гибким режимом пребывания детей. Еще 270 мест в регионе создадут путем оптимизации и уплотнения действующих групп, перепрофилирования ранее не функционирующих групповых помещений в садах Гродно и Лиды.

В 2017 году для детей раннего и дошкольного возраста создано дополнительно более 1,7 тыс. мест.-0-