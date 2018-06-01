1 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Докшицком районе введен запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Витебского областного производственного лесохозяйственного объединения (ПЛХО) Владимир Коньков.

Такое решение принято в связи с тем, что пожароопасность в лесах данного региона достигла четвертого класса.

На остальной территории области из-за отсутствия дождей и жаркой погоды сохраняется третий класс пожароопасности. В этой связи все подразделения лесной охраны областного ПЛХО переведены на усиленный режим работы. Осуществляется широкий комплекс противопожарных мероприятий, который включает пешее патрулирование, авиационное наблюдение, наблюдение с помощью более 60 видеокамер, проводятся рейдовые мероприятия, в том числе совместно с МЧС. Значительное внимание уделяется также агитационно-разъяснительной работе среди населения по поведению в лесу.

Всего по состоянию на 1 июня в области зафиксировано четыре лесных пожара на площади 6,2 га. Во время рейдовых мероприятий за разжигание костров на граждан составлено 4 протокола, за нарушения требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках привлечены к административной ответственности 10 человек.-0-