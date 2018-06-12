12 июня, Докшицы /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Докшицком районе за последние шесть лет снесено почти 1,5 тыс. ветхих домов и хозпостроек. Об этом сообщил председатель местного райисполкома Олег Пинчук во время семинара в Докшицком районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"С момента действия указа №100 в районе выявлено 543 ветхих дома, из них 470 снесено, как и около 1 тыс. хозяйственных построек. А за пять месяцев нынешнего года ликвидировано 110 таких объектов", - уточнил Олег Пинчук.

По его словам, при райисполкоме создана соответствующая комиссия, ведущая регистр учета пустующих домов. Но основная работа ложится на сельисполкомы, специалисты которых разыскивают хозяев этих домов и направляют им предписание о необходимости навести порядок в покинутом доме и вокруг него. Если владелец исправляет ситуацию, его дом снимают с учета. Так, за январь-май 2018 года в отношении 49 пустующих домов от собственников и наследников получены письменные уведомления о намерении использовать их для проживания.

"Но зачастую владельцы не принимают никаких мер по наведению элементарного порядка. К таким людям идут сотрудники районного отдела внутренних дел вместе с представителями сельисполкомов, отдела жилищно-коммунального хозяйства. В прошлом году в районе проведено 34 рейда. В результате в отношении граждан, не обеспечивающих правил содержания придомовых территорий и пожарной безопасности, было вынесено более 340 предписаний о наведении порядка. Из них к административной ответственности привлекли почти 160 человек", - подчеркнул председатель райисполкома.

В регионе находятся 268 деревень. В самом большом сельсовете - Бегомльском - 42 населенных пункта.

Сегодня в Докшицком районе проводился областной семинар руководящих кадров Витебской области. На примере региона участники обсудили практику работы местного райисполкома по реализации указа от 23 февраля 2012 года №100 "О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности" и проведению работ по благоустройству. Участники семинара посетили ряд деревень района, оценив работу по вырубке деревьев и кустов вдоль придорожной полосы, сносу ветхих домов и хозпостроек, выкорчевке старых садов, с последующим вовлечением освободившихся земель в сельскохозяйственный оборот.-0-