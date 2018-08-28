В Дрогичине профсоюз помог заводу-банкроту собрать детей в школу

28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Отраслевой профсоюз помог собрать детей в школу работникам завода-банкрота в Дрогичине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного объединения профсоюзов.

Коллективный договор Дрогичинского комбикормового завода предусматривает оказание материальной помощи родителям, воспитывающим детей-школьников. Однако в этом году предприятие оказалось в непростой финансово-экономической ситуации: в отношении завода запущена процедура банкротства. "Сейчас там трудятся более 200 членов профсоюза, при этом заработная плата у них невысокая. А семьи, где оба родителя работают на этом производстве, и вовсе попали в категорию малообеспеченных. В связи с этим республиканский комитет профсоюза работников АПК принял решение об оказании профкому предприятия финансовой помощи в размере Br1,1 тыс. для подготовки к школе 58 детей работников завода", - сообщили в пресс-службе.

Размер материальной и финансовой поддержки, которую оказывают профсоюзы в регионе на подготовку детей к школе, из года в год растет. Так, в 2016 году в Брестской области общая сумма такой помощи превысила Br400 тыс., в 2017-м - Br600 тыс. Не меньшая сумма ожидается и в нынешнем году. Профсоюзные организации региона шефствуют над 31 детским интернатским учреждением. По сложившейся традиции накануне нового учебного года руководители профсоюзных организаций посещают своих подопечных с подарками. Школьные принадлежности, канцелярские товары, учебники, одежда и другие нужные для учащихся товары закупаются также для многодетных, малоимущих и приемных семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Кроме того, в эти дни проводят детские праздники, экскурсии и другие мероприятия. Так, Брестский областной комитет профсоюза работников леса и природопользования организовал утренник для детей-первоклассников работников национального парка "Беловежская пуща". Аналогичные мероприятия для более чем 120 первоклассников пройдут 30 августа на базе ОАО "Ивацевичдрев" и 1 сентября - в ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев". Мероприятие "Первый раз - в первый класс" сегодня организует для детей своих работников профком брестского ОАО "Продтовары". В программе - подвижные игры, конкурсы, сладкие призы и подарки.-0-