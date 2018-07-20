20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе по требованию прокуратуры более 20 га вовлечены в сельхозоборот, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Весной этого года работники прокуратуры совместно с землеустроительной службой, инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды проверила соблюдение требований законодательства об использовании земель по целевому назначению. При проверке был выявлен земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 21 га возле деревни Марковичи, предоставленный одному из акционерных обществ, заросший древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Аналогичная ситуация обнаружилась при обследовании земельного участка площадью около 4 га возле деревни Карловичи Закозельского сельсовета.

Дрогичинский райисполком рассмотрел внесенное по итогам проверки представление прокурора района. В результате земельный участок площадью в 21 га был обработан и засеян кукурузой. В отношении земельного участка меньшей площади решается вопрос о передаче его на баланс Дрогичинского лесхоза либо вовлечения в хозяйственную деятельность.-0-