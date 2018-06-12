12 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Дубровенском районе на границе с Россией образовалась очередь из машин в 15 км, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

По его словам, пробка образовалась на трассе М1 Минск-Брест-Москва. Около 19.00 протяженность автоколонны на дороге составляла почти 20 км.

В настоящее время здесь в усиленном режиме работают сотрудники Госавтоинспекции, которые обеспечивают дорожную безопасность в плане предупреждения ДТП, своевременного продвижения колонны и недопущения образования заторов на дороге.-0-