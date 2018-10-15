В Фаниполе пройдут учения по тушению пожара на нефтебазе

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели сегодня проведут учения по ликвидации пожара на нефтебазе в Фаниполе, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Тактико-специальные учения пройдут на территории фанипольской нефтебазы РУП "Белоруснефть-Минскобнефтепродукт" в Дзержинском районе. "Спасатели отработают тушение пожаров и ликвидацию аварийных ситуаций на складах нефти и нефтепродуктов. По легенде учений, к ЧП приведет загоревшаяся запорная арматура резервуара, где хранится бензин, - рассказали в управлении. - Из-за распространения огня произойдет взрыв паров легковоспламеняющейся жидкости с последующим горением топлива в резервуаре. Специалисты продемонстрируют действия по ликвидации аварийной ситуации, оказанию помощи пострадавшим".

Как отметили в управлении, 21 год назад - 15 октября 1997 года - на данном объекте загорелось топливо в одном из резервуаров. Именно потому для тренировки выбран этот день. На учениях будут присутствовать ветераны, которые участвовали в ликвидации аварии в 1997 году, работники объекта и подразделений МЧС.-0-