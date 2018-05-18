В финале конкурса туристических проектов среди школьников Гродненской области представлено свыше 40 работ

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 40 работ представлено в финале регионального конкурса туристических проектов среди школьников в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гродненского государственного университета им. Янки Купалы.

Победителей I Открытого регионального конкурса туристических проектов "Я приглашаю Вас на малую родину" назовут сегодня в ГрГУ им. Янки Купалы. Участие в нем принимают ученики 10-11 классов учреждений среднего образования Гродненской области. Проходит конкурс в два этапа. На первом школьникам необходимо было провести исследование туристических ресурсов малой родины и предложить идею турпроекта.

"В оргкомитет поступило 68 заявок. В финал отобрана 41 заявка от 37 учреждений образования и районных центров туризма и краеведения. По итогам первого этапа конкурса многие маршруты уже содержали в себе не только развернутое описание и анализ местных достопримечательностей и туристических ресурсов, но и идеи будущих проектов: туристско-экскурсионных и спортивно-туристских маршрутов, анимационных программ и квестов для гостей", - рассказал заведующий кафедрой туризма и культурного наследия ГрГУ Сергей Донских. Он подчеркнул, что наибольшее число заявок было подано от Лидского и Слонимского районов, а также города Гродно.

На втором этапе финалисты под руководством педагогов и с помощью научных консультантов факультета истории, коммуникации и туризма подготовили презентации своих туристических проектов. Представлены они будут на четырех секциях, на каждой из которых будет определен один дипломант 1 степени, два - 2 степени и три - 3 степени.

В пресс-службе университета отметили, что приурочен конкурс к Году малой родины. Среди его основных целей - выявление и поддержка способных и талантливых учащихся учреждений общего среднего образования, профессиональная ориентация в современной туристической сфере. Задачами конкурса также являются распространение и популяризация среди учащихся знаний о своей малой родине и их вовлечение в сохранение и популяризацию местного природного и историко-культурного наследия.

Соучредителями конкурса выступают главное управление образования и управление спорта и туризма Гродненского облисполкома, ГрГУ им. Янки Купалы, Гродненский областной центр туризма и краеведения и Гродненский областной институт развития образования.-0-